شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تسمح للمستخدمين بالتحكم فى مقدار المحتوى الحساس المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة إنستجرام إنها ستتيح للمستخدمين التحكم فى مقدار المحتوى الحساس الذى سيشاهدونه ضمن علامة التبويب "Explore"، وتعرض علامة التبويب "استكشاف" الصور والمواقع وعمليات البحث الشائعة بناءً على اهتمامات المستخدم وتسمح لهم بالاختيار من بين فئات مثل الطعام والفن والسفر وغيرها وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة المسماة "التحكم في المحتوى الحساس" ستسمح للمستخدمين بتقرير ما إذا كانوا يريدون رؤية أكثر أو أقل من بعض أنواع المحتوى الحساس الذي لا ينتهك بالضرورة قواعده ، مثل المنشورات التي قد تكون موحية جنسيًا أو عنيفة.

وقالت فى منشور "نحن ندرك أن كل شخص لديه تفضيلات مختلفة لما يريدون رؤيته فى الاستكشاف ، وهذا التحكم سيمنح الأشخاص مزيدًا من الخيارات بشأن ما يرونه".

لقد عانى انستجرام مثله مثل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، منذ فترة طويلة بشأن كيفية مراقبة المحتوى المسبب للمشاكل أو الضار على منصته.

وأجرى التطبيق تغييرات أخرى للمستخدمين لتشكيل تجربتهم، بما في ذلك إضافة أدوات جديدة للأشخاص لإيقاف التعليقات أو تقييد الأشخاص من التفاعل معهم.

تستثمر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مليارات الدولارات لجلب منشئي المحتوى إلى منصاتهم مع الضغط أيضًا للسماح بمحتوى آمن على منصاتهم مع اشتداد المنافسة في الفضاء.