شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تسمح للمستخدمين بالتحكم فى مقدار المحتوى الحساس المعروض والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة إن الميزة الجديدة المسماة "التحكم في المحتوى الحساس" ستسمح للمستخدمين بتقرير ما إذا كانوا يريدون رؤية أكثر أو أقل من بعض أنواع المحتوى الحساس الذي لا ينتهك بالضرورة قواعده ، مثل المنشورات التي قد تكون موحية جنسيًا أو عنيفة.
وقالت فى منشور "نحن ندرك أن كل شخص لديه تفضيلات مختلفة لما يريدون رؤيته فى الاستكشاف ، وهذا التحكم سيمنح الأشخاص مزيدًا من الخيارات بشأن ما يرونه".
لقد عانى انستجرام مثله مثل منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، منذ فترة طويلة بشأن كيفية مراقبة المحتوى المسبب للمشاكل أو الضار على منصته.
وأجرى التطبيق تغييرات أخرى للمستخدمين لتشكيل تجربتهم، بما في ذلك إضافة أدوات جديدة للأشخاص لإيقاف التعليقات أو تقييد الأشخاص من التفاعل معهم.