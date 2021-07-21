شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يضيف طريقة جديدة لدعم منشئى المحتوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون لدى مشاهدى يوتيوب قريبًا طريقة جديدة لتقديم دعمهم وأموالهم لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم، حيث يتم الآن اختبار أداة جديدة تسمى Super Thanks تتيح لك إرشاد المبدعين على النظام الأساسي، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين التصفيق لمنشئ المحتوى من خلال الاختيار من بين أربع نقاط سعر تتراوح بين دولارين و50 دولارًا (أو ما يعادله بالعملة الإقليمية) وفقا لما نقله موقع The verege.

عندما يشترى أحد المستخدمين أحد هذه الخيارات الأربعة، سيرى رسمًا متحركًا احتفاليًا على الشاشة ويظهر تعليق ملون باسمه أسفل الفيديو في قسم التعليقات. سيتمكن منشئو المحتوى أنفسهم من الرد على هذه الرسائل بنفس الطريقة التي يمكنهم بها الرد على التعليقات العادية.

وكان YouTube يختبر الأداة تحت اسم منفصل "تصفيق المشاهد" على مدار العام الماضي. أصبح اسمه الآن Super Thanks ، وهو متاح في النسخة التجريبية في 68 بلدًا على سطح المكتب و Android و iOS.

Super Thanks هو الخيار الرابع الذي أضافه YouTube لمنشئي المحتوى الذين يدفعون مباشرةً. تقدم المنصة أيضًا عضويات القناة، والتي تتيح للمبدعين تقديم اشتراكات شهرية. ثم هناك Super Stickers و Super Chat ، والتي تتيح للمشاهدين ترك النصائح في الدردشة أثناء البث المباشر. لكن عندما تعمل ميزة Super Stickers و Chat على الخلاصات المباشرة ، يمكن استخدام Super Thanks عبر جميع التحميلات المؤهلة.

ونقل موقع The verege عن باربرا ماكدونالد ، مديرة منتج للسلع الرقمية المدفوعة في يوتيوب قولها: "أثناء إطلاق الميزة بأربعة مبالغ دفع محددة للاختيار من بينها، فإن القدرة على إدخال مبالغ أخرى بالدولار يدويًا هى "بالتأكيد شيء نرغب في التطلع إلى إضافته".

وخلال مرحلة الاختبار السابقة كانت هناك في الأصل نقطة سعر واحدة فقط، لكن المبدعين أخبروا الشركة أن المشاهدين يريدون المزيد من الخيارات عند إظهار دعمهم لقناة يستمتعون بها.

يدفع YouTube لمنشئي المحتوى المؤهلين جزءًا من أرباح الإعلانات التي يتم عرضها أمام مقاطع الفيديو الخاصة بهم. لكن تدفق الدخل هذا لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا ، وقد تقلص بشكل كبير في الأوقات التي انسحب فيها المعلنون من YouTube أثناء الخلافات. إن منح منشئي المحتوى خيارات لكسب الأموال مباشرة من المشاهدين يوفر تدفقًا احتياطيًا ممكنًا للأرباح حتى لا يعتمدوا بالكامل على الإعلانات.

يجب أن يكون منشئو المحتوى جزءًا من برنامج شركاء YouTube ليتمكنوا من الوصول إلى Super Thanks.

وقالت ماكدونالد إن إطلاق الإصدار التجريبي سيكون "طرحًا عشوائيًا" ، قبل مجيئه إلى جميع أعضاء برنامج الشركاء في وقت لاحق من هذا العام.