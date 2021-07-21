شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق بسيطة لتحسين عمل متصفح Chrome.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض مستخدمى الإنترنت من بعض المشكلات فى عمل متصفح Chrome الذى يعتبر من أكثر المتصفحات استخداما، فما هى أبسط الطرق لجعل هذا المتصفح يستجيب بسرعة.

وتبعا لخبراء التقنية فإن أداء المتصفح قد لا يعتمد دوما على برمجيات المتصفح نفسه، بل على الجهاز الذى يستعمل منه وعلى شبكة الإنترنت المستخدمة أيضا، فأول خطوة يمكن اتباعها عند ملاحظة بطء أداء المتصفح هى التحقق من إعدادات شبكات الإنترنت فى الجهاز والتحقق من عمل شبكة الإنترنت المستخدمة عبر عدة أجهزة.

والأمر الثانى الذى قد يؤثر على سرعة أداء المتصفح أيضا هو فتح عدد كبير من علامات التبويب وصفحات الإنترنت فى وقت واحد، لذا ينصح الخبراء بإغلاق المواقع والصفحات التى لا حاجة لاستخدامها أثناء العمل مع صفحات ومواقع أخرى.

ومن الأمور التى قد تؤثر على عمل متصفح Chrome هو امتلاء ذاكرة التخزين فيه بمعلومات التصفح المؤقتة، لذا ينصح بإفراغ هذه البيانات من المتصفح بين الفترة والأخرى.

ويمكن لـ"ميزة تسريع الأجهزة القيد التشغيل" أن تؤثر أحيانا على أداء متصفح Chrome، لذا ينصح بتعطيل هذه الميزة أثناء تصفح الإنترنت.