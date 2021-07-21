شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتيح تويتر قريبًا لمستخدمى أندرويد تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم عند الوصول إلى تويتر عبر جهاز أندرويد.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، سيمكن تحديث تويتر beta لنظام أندرويد المستخدمين الآن من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل متصل، فيما يعمل عملاق الشبكات الاجتماعية لفترة طويلة من أجل هذا التكامل. يشير التقرير أيضًا إلى أن تويتر يعمل أيضًا على ميزة مماثلة لتسجيل الدخول إلى حساب أبل.

ويضيف التقرير أن هذه الميزة الجديدة ستمكن المستخدمين من تسجيل الدخول لإنشاء حساب باستخدام تفاصيلهم الحالية. مع تطبيق هذه الميزة الجديدة، لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى ملء المعلومات الأساسية مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، وإلى جانب ذلك، سيؤدى أيضًا إلى إبطال متطلبات كلمة المرور.

إذا كان لديك حساب تويتر بالفعل، فيمكنك استخدام البريد الإلكترونى لحساب جوجل لتسجيل الدخول وحذف خطوة إدخال كلمة المرور، ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن لديك حساب تويتر، فيمكنك إنشاء حساب باستخدام خيار تسجيل الدخول إلى جوجل.

وفى الآونة الأخيرة أعلن موقع تويتر عن إغلاق ميزته القديمة - Fleets فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وفى غضون عام من إطلاق Fleets، يشعر تويتر أن Fleets ليس له مستقبل وأعلن أنه سيغلق Fleets اعتبارًا من 3 أغسطس 2021. وقالت منصة التواصل الاجتماعى أيضًا إنها بدلاً من Fleets ستقدم "طرقًا أخرى للأشخاص حصة على التغريد".

واعترف تويتر أنه لم يكن الكثير من المستخدمين مهتمين بـ Fleets. وقالت فى منشور بالمدونة: "لم نشهد زيادة فى عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة مع Fleets كما كنا نأمل".