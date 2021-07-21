شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمريكيون يكشفون أوجه تشابه بين حياة الضباع والبشر .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود أوجه تشابه بين حياة الضباع والبشر، وذلك بعد أن قام فريق بحثى من جامعة ميشيجان الأمريكية برصد سلوك عشيرة من الضباع فى كينيا، وقام بتسجيل جميع حركاتها وتفاعلاتها على مدار ثلاثة عقود.

ونجح الفريق البحثي في عمل تصور كامل للعلاقات التي تربط هذه الحيوانات بعضها ببعض، مشيرين إلى أن صغار الضباع تقيم علاقات مع أسر الضباع الأخرى المرتبطة بصداقة أو علاقة بوالدته، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الدراسة أنه كلما زادت قدرة الضبع الصغير على تكرار نفس علاقات والدته، كلما طالت المدة التي يستطيع أن يبقى خلالها على قيد الحياة.

وكشفت نتائج الأبحاث إلى أن صغار الضباع التي لا تتمتع أمهاتها بالعلاقات القوية نفسها، تحاول اختيار حلفاء أفضل أو أقوى لنفسها من التي اختارته الأمهات.

ومن خلال متابعة هذه الحيوانات على مدار أجيال متعاقبة، تبيّن أن صغار الضباع ترث من آبائها اعتلاء قمة هرم القطيع.