شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة joinable calls الجديدة بتطبيق واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب ميزة joinable calls الجديدة التى تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية أو مكالمة صوتية فى المنتصف، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى مكالمات جماعية عن طريق الانتقال ببساطة إلى علامة التبويب "المكالمات" فى واتس آب.

وتأتى ميزة joinable calls أيضًا مع شاشة معلومات مكالمة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة من المتصل بالمكالمة بالإضافة إلى المستخدمين المدعوين الذين لم ينضموا إلى المكالمة بعد.

كيف يمكننى الانضمام إلى مكالمة جماعية فائتة على واتس آب؟

فى سجل مكالمات واتس آب الخاص بك، سترى خيار "انقر للانضمام"، ما عليك سوى النقر فوق الخيار وستتمكن من الانضمام إلى المكالمة الجماعية الفائتة.

هل يسمح واتس آب بمكالمات الفيديو الجماعية؟

يتيح لك واتس آب إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية مشاركين. علاوة على ذلك، يمكنك النقر فوق سجل المكالمات للتحقق من المشاركين من المكالمة.

كيف تقوم بدمج المكالمات على واتس آب؟

افتح واتس آب على هاتفك واضغط على جهة الاتصال التى ترغب فى الاتصال بها. الآن اضغط على أيقونة الهاتف الموجودة أعلى يمين الشاشة، وبمجرد أن تلتقط جهة الاتصال المكالمة، يمكنك بعد ذلك النقر على أيقونة "+" وتحديد جهات اتصال أخرى للاتصال بالمكالمة الجارية.

كم عدد الأعضاء الذين يمكنهم الانضمام إلى مكالمات صوتية جماعية على واتس آب؟

يتيح لك WhatApp إجراء مكالمة جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص فى نفس الوقت.

هل يوجد فى واتس آب حد زمنى للمكالمة؟

مكالمات واتس آب مجانية وليس لها أى حد زمني.