تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على مواصفات البطارية والشحن في هاتف OnePlus Nord 2 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس تغريدة جديدة على تويتر تكشف من خلالها عن تفاصيل أكثر حول هاتف OnePlus Nord 2 5G، حيث أوضح الإعلان التشويقي سعة البطارية وسرعة الشحن المقدمة من الشركة في هذا الإصدار.

تستمر شركة وان بلس في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتفها المتوسط المرتقب OnePlus Nord 2 5G، حيث قدمت تفاصيل مؤكدة في إعلان تشويقي نشر على تويتر حول بطارية الهاتف التي تتميز بقدرة 4500 mAh.

كما أكد الإعلان التشويقي أيضاً على أن هاتف Nord 2 5G يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والتي تدعم إستمرار شحن البطارية ليوم كامل بعد فترة شحن 15 دقيقة فقط.

ولقد أكدت وان بلس من خلال إعلانات تشويقية سابقة على أن هاتف OnePlus Nord 2 5G يأتي بمعالج Dimensity 1200 مخصص والذي يعرف بمعالج Dimensity 1200-AI ويرتكز بشكل رئيسي على جلب تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش ومعدل تحديث 90 Hz، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وتدعم OIS.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة OxygenOS 11.3، على أن يدعم اثنان من تحديثات الأندوريد القادمة.

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