شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن يرشح أبرز منتقدى جوجل لقيادة قسم مكافحة الاحتكار فى وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح الرئيس جو بايدن جوناثان كانتر، أحد منتقدى جوجل، لقيادة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، وكانتر له تاريخ طويل في تمثيل الشركات في قضايا المنافسة ضد Google ، وقد افتتح مكتب المحاماة الخاص به العام الماضى، إذا تم تأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ، فإن كانتر سيتولى قيادة مجموعة من القضايا المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بقيادة وزارة العدل، بما في ذلك دعوى احتكار مرفوعة ضد Google في أكتوبر الماضي. وتتهم القضية عملاق البحث بخلق احتكار غير قانوني في سوق الإعلانات الرقمية حسبما نقل موقع The verege عن بلومبرج.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي "جوناثان كانتر محامٍ بارز في مكافحة الاحتكار يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، وطوال حياته المهنية ، كان كانتر أيضًا مدافعًا وخبيرًا رائدًا في الجهود المبذولة لتعزيز إنفاذ قوي وهادف لمكافحة الاحتكار وسياسة المنافسة".

كما تشارك وزارة العدل حاليًا في تحقيق منافسة شامل مع شركة Apple والمتطلبات التي تضعها على المطورين في متجر التطبيقات التابع لها.

كانتر هو آخر ترشيح لبايدن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في إنفاذ مكافحة الاحتكار ، لاسيما في صناعة التكنولوجيا. في وقت سابق من هذا العام رشح بايدن لينا خان ، رائدة التكنولوجيا في مكافحة الاحتكار ومؤلفة الورقة القانونية التي يُستشهد بها على نطاق واسع "Amazon's Antitrust Paradox" ، لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا مصممًا لتعزيز المنافسة مع التركيز القوي على شركات التكنولوجيا. تضمن الأمر تفويضًا جديدًا يتطلب "مزيدًا من التدقيق في عمليات الدمج ، لا سيما من خلال منصات الإنترنت المهيمنة ، مع إيلاء اهتمام خاص لاكتساب المنافسين الناشئين ، وعمليات الدمج التسلسلي ، وتراكم البيانات ، والمنافسة بواسطة المنتجات" المجانية "، والتأثير على المستخدم الإجمالية." كما دعا الأمر لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية إلى إصدار أحكام جديدة تعزز أهداف السياسة مثل "الحق في الإصلاح" وحيادية الشبكة.