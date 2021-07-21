شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPad Mini الجديد قد يأتى بنفس معالج A15 مثل iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى تقرير جديد بعض الضوء على جهاز iPad Mini 6 القادم بالإضافة إلى طراز iPad الأساسى من Apple، حيث يقال إن الشركة تزود iPad Mini 6 بشريحة A15 وموصل USB-C ، بالإضافة إلى تحديث iPad بشريحة A13 حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتم بالفعل الإبلاغ عن جهاز iPad Mini 6 على نطاق واسع وتسريبه فى الماضي، لكن تقريرًا جديدًا من 9to5Mac يضيف اليوم بعض التفاصيل الإضافية، فنقلاً عن مصادر مطلعة على المنتج، يقال إن جهاز iPad Mini الجديد يأتى مع معالج A15.

وكانت تقارير سابقة قد ثبتت أنه يأتي مع A14. ولم تعلن شركة أبل بعد عن معالج A15، لكن من المفترض أن تفعل ذلك مع إطلاق iPhone 13، والمتوقع أن يكون مستحقًا هذا الخريف، ويشير التقرير من 9to5Mac أيضًا إلى أن Apple تعمل على متغير A15X يستهدف على الأرجح تحديث iPad Pro في عام 2022.

بخلاف الشريحة يضيف التقرير أن iPad Mini يتحول إلى USB-C من Lightning ، وهو أحدث أجهزة iPad من Apple للقيام بذلك. ويقال أيضًا إنه سيتبنى موصلا ذكيا مثل iPad ، ما يسمح بمجموعة محسّنة من الأجهزة الطرفية بما في ذلك لوحات المفاتيح.

وذكرت التقارير السابقة حول iPad Mini أن الجهاز اللوحي سيكون أكبر بحجم 8.4 بوصة مع إشارات التصميم من iPad Air. ومن المتوقع أن يأتي مع Touch ID في الجانب كما يفعل iPad Air ، ويقال أن Apple تخطط لخيارات الألوان الفضية والأسود والذهبية.

وبصرف النظر عن iPad Mini شارك تقرير 9to5Mac أيضًا بعض المعلومات حول تحديث Apple لجهاز iPad الخالى من المؤهلات. ومن المتوقع أن تعمل Apple على دعم ذلك بشريحة A13، بالإضافة إلى إعادة تصميمها لتلائم جمالية iPad Air 3. ولن يكون تغييرًا كبيرًا لكنه سيعطي iPad مساحة أكبر للعب الألعاب الصعبة وسيحمله قليلاً في المستقبل.

ولا توجد تقارير حتى الآن حول الموعد المتوقع لإطلاق أجهزة iPad الجديدة على وجه التحديد، لكن يمكن لشركة Apple إطلاقها في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع iPhone 13 ، أو يمكن إطلاقها في حدث يركز على iPad في وقت لاحق من الخريف كما في السنوات السابقة.