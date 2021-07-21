مواصفات هاتف Reno6 Z الجديد من أوبو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

طرحت شركة ”أوبو“ الصينية، أحدث هواتفها Reno6 Z الذي يقع ضمن الفئة المتوسطة في تايلاند، والذي يعد خليفة لهاتف Reno5 Z الذي ظهر لأول مرة قبل بضعة أشهر.

اعتمد Reno6 Z، مثل معظم الهواتف الذكية التي تم إصدارها، تصميم الشاشة المثقوبة. وبصرف النظر عن فتحة الكاميرا في الزاوية اليسرى العلوية، فإن الهاتف الذكي، الذي يحتوي على شاشة تقريبا من الحافة إلى الحافة، أتاح نسبة شاشة إلى جسم ترضي المستخدمين بفضل هيكله الرقيق.

نقلاً عن تقرير 91mobiles، يأتي هاتف Oppo Reno6 Z مثله مثل الهواتف الأخرى في هذه السلسلة، بتصميم Reno Glow جذاب على ظهره مع وحدة كاميرا ثلاثية مرتبة عموديا، بينما يحمل الجزء الأمامي كاميرا سيلفي مثقوبة في أعلى اليسار.



وعن مواصفاته، يحتوي الهاتف على شاشة أموليد بقياس 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60 هرتز وسطوع 800 شمعة، يضاف إلى ذلك كاميرا سيلفي 32 ميجابيكسل في الزاوية اليسرى العليا، وهي قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا.

يوجد في الخلف وحدة كاميرا بمستشعر رئيسي يبلغ 64 ميجابكسل، وآخران الأول بزاوية فائقة الاتساع والآخر ماكرو بدقة 8 و2 ميجاكسل على التوالي. تتيح الكاميرا تسجيل فيديو بدقة K 4 بمعدل 30 إطارا في الثانية و1080 بكسل في التقاط الفيديو بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 800U، بالإضافة إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية.

تأتي بطاريته بسعة 4310 مللي أمبير، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس 3.5 ملم، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 بواجهة أوبو ColorOS 11.1.

وفي ما يتعلق بالاتصال، يوفر Reno6 Z دعما لشبكات 5G و4G LTE وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وبلوتوث v5.1، كما يحتوي أيضا على اتصال بمنفذ USB من النوع C.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Reno6 Z أيضا على مستشعر بصمات أصابع في الشاشة إلى جانب خيار Face Unlock، فيما لم تكشف أوبو عن سعر وتوافر Reno6 Z.

وكانت الشركة قد واجهت مؤخرا مشكلة براءات الاختراع، حيث رفعت نوكيا دعوى قضائية ضدها، وذلك على إثر انتهاكها لبراءات الاختراع والملكية الفكرية.