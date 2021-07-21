تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Redmi Buds 3 Pro اللاسلكية للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Redmi رسمياً عن سماعة Redmi Buds 3 Pro وهي الإصدار العالمي من سماعة Air Dots 3 Pro التي قدمت في السوق الصيني.

تنطلق سماعة Redmi Buds 3 Pro بمحرك 9مم، و3 من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء النشطة، وإلتقاط الصوتيات بكفاءة، كما تصل قدرة إلغاء الضوضاء على حجب الصوتيات إلى 35dB.

وتدعم السماعة اللاسلكية الإتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2، كما تدعم الإقتران باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، أيضاً يصل عمر الشحن لسماعة Redmi Buds 3 Pro اللاسلكية مع الحافظة إلى 28 ساعة، على أن تدعم الشحن اللاسلكي أو عبر منفذ USB-C.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Redmi Buds 3 Pro اللاسلكية غداً عبر Aliexpress، على أن تقدم Redmi السماعة باثنان من الإختيارات فقط في الألوان هما الأبيض والرمادي، كما تأتي بسعر 60 دولار.

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