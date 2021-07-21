تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold3 يدعم إدارة الحرارة بكفاءة أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold3 في حدث يعقد الشهر المقبل، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم، كُشِف عن تحسينات في إدارة الحرارة في الهاتف.

جاءت التفاصيل الجديدة حول Galaxy Z Fold3 في تغريدة نشرت عبر @IceUniverse، والتي أكدت على أن الهاتف يدعم إدارة الحرارة بكفاءة أفضل من هاتف Galaxy S21 Ultra.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Fold3 سيدعم عمر أطول للبطارية، إلا أن تسريبات سابقة من TENAA أشارت إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4400 mAh وهي سعة أقل من الإصدار السابق Z Fold2.

أيضاً أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Fold3 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، على غرار الإصدار السابق الذي قدم للأسواق برقاقة Snapdragon 865 Plus.

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