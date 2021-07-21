شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تؤجل عودة العمل فى مكاتبها إلى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير أن شركة أبل قررت تأجيل عودة موظفيها إلى المكتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر على أقرب تقدير، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها، حسبما نقلت رويترز عن وكالة بلومبرج.

وقال التقرير، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن صانع iPhone سيبلغ موظفيه قبل شهر على الأقل من عودتهم المتوقعة إلى المكاتب.

وفي يونيو طلبت الشركة من الموظفين العودة إلى المكاتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام فى الأسبوع اعتبارًا من أوائل سبتمبر، مما يخالف موقف شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تسمح بالعمل عن بُعد بالكامل.