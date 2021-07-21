يعمل بتقنية “واي فاي”.. جهاز ذكي لإزالة الرطوبة من المنزل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - تؤدي ارتفاع مستويات الرطوبة إلى تلف السجاد والأثاث، والأهم من ذلك، مشكلات صحية خطيرة.

وابتكرت إحدى الشركات جهازا لإزالة الرطوبة باسم Midea Cube Smart Wi-Fi يباع بسعر 249 دولارا، يساعد على الحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية في مساحات تصل إلى 3500 قدم مربعة مع أدوات تحكم بسيطة يمكنك الوصول إليها على هاتفك من أي مكان.

وتقول الشركة إنه ”سواء كنت تبحث عن تجفيف قبو رطب، أو كنت ترغب ببساطة في الحفاظ على مستوى رطوبة مريح في منزلك، فإن مزيل الرطوبة ”ميديا كيوب واي فاي“ الذكي هو خيار قوي“.

وأوضحت أنه قام بعمل ممتاز في تنقية الرطوبة من الهواء في اختباراتنا، ويقدم تصميما فريدا قابلا للتكديس لا يوفر فقط مساحة تخزين أكبر ، ولكنه يجعل التخزين سهلا وموفرا للمساحة في غير موسمها.

وأكدت أن تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام ويتيح لك التحكم في مزيل الرطوبة بهاتفك من أي مكان، على الرغم من أن مقياس المياه داخل التطبيق وتقارير استخدام الطاقة سيكونان إضافات مرحبا بها، ومع ذلك، فهي توفر وظائف أكثر من معظم مزيلات الرطوبة التقليدية؛ ما يجعلها بديلا جيدا إذا كنت مهتما بتقنية عالية لإزالة الرطوبة.

وبحسب تقرير نشره موقع ”pcmag“عن الجهاز الذكي فإن Midea Cube عبارة عن نظام مكون من قطعتين يشتمل على دلو لخزان المياه ووحدة إزالة الرطوبة الفعلية، وكما يوحي الاسم فهو جهاز على شكل مكعب يمكنه إزالة 35 باينتًا من الماء من غرفة مساحتها 3500 قدم مربعة في يوم واحد.

وما يميز هذا الطراز عن غيره من أجهزة إزالة الرطوبة في الغرفة هو تصميمه القابل للتكديس، والذي يوفر سعة خزان مياه أكبر بثلاث مرات من الطرز التقليدية؛ ما يؤدي إلى عدد أقل من مرات الذهاب إلى الحوض لتفريغ الخزان.

وتوضع الوحدة أعلى الدلو ، الذي يستوعب ما يصل إلى 4.2 جالون من الماء مقارنة بأجهزة إزالة الرطوبة التقليدية التي تبلغ سعتها الخزان نحو 1.5 جالون، وعندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام، يمكن دمجها داخل الحاوية للتخزين الموفر للمساحة.

إذا كنت لا تريد التعامل مع تفريغ الدلو ، فيمكنك استخدام مزيل الرطوبة بنفسه وتوصيل خرطوم تصريف (مضمّن) أو خرطوم حديقة بموصل مدخل المضخة على جانب الوحدة يتم تفريغه في بالوعة أو أي مكان، ويوجد أيضا على الجانب مرشح هواء قابل للإزالة وسلك طاقة. في الخلف يوجد منفذ لسحب الهواء، وهناك مخرج هواء في الأعلى.

تتميز وحدة MAD35S1QWT باللون الأبيض، بقياس 13.5 × 13.5 × 13.3 بوصة (HWD) ، وتزن 33.2 رطل، ويحتوي الجهاز على مقبض لسهولة إزالته من الحاوية، بالإضافة إلى العديد من أزرار التحكم المدمجة وشاشة LCD للحالة التي تخبرك بمستوى الرطوبة الحالي وتعرض الرموز.

تحتوي الشاشة _أيضا_ على حالة الاتصال بتقنية Wi-Fi حيث يوجد أسفل الغطاء محول Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز لتوصيل الوحدة بشبكتك المنزلية، ومؤشرات تصفية وغيرها من المؤشرات، وتتضمن أزرار الوظائف المدمجة زر الطاقة، وأزرار السهم لأعلى ولأسفل لتعيين مستوى الرطوبة المستهدف، وزر سرعة المروحة (منخفض، مرتفع)، وزرا مؤقتا، كما يوجد أيضا زر مستوى التعبئة وأربعة مؤشرات صغيرة.

ويدعم الجهاز التحكم الصوتي من خلال المساعدات الشخصية الرقمية Alexa و Google، والذي يسمح لك بتشغيل الوحدة وإيقافها وتغيير مستويات الرطوبة المستهدفة وسرعة المروحة، كما أنه في حال امتلاء الخزان فإنه يرسل رسالة لهاتفك لإبلاغك بذلك، كما أنه يستخدم نفس تطبيق الهاتف المحمول لأجهزة Android و iOS.