روبوت قد ينقذ كوكبنا من النفايات الضارة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 12:05 مساءً

كشفت شركة TechTics الهولندية عن مشروع روبوت جديد طورته ليساهم في تنظيف الشواطئ والأماكن العامة من بعض النفايات كأعقاب السجائر.

وتبعا لمطوري الروبوت الجديد BeachBot فإن اختراعهم يعتمد على منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أعقاب السجائر من خلال معاينة الصور التي يحصل عليها من تطبيق Microsoft Trove ومن خلال كاميرات خاصة جهز بها لمراقبة المحيط الموجود فيه.

وليكون الروبوت قادرا على تمييز أشكال أعقاب السجائر بدقة فهو بحاجة لمعاينة نحو 2000 صورة مختلفة من صور أعقاب السجائر التي ألقاها الناس سابقا والتي سيحصل عليها من التطبيق المذكور.

بإمكان النموذج الأولي المصنوع لهذا الروبوت أن يعمل حاليا لمدة ساعة متواصلة، ثم سيكون بحاجة لإعادة الشحن، كما أن أذرعه الخاصة وتقنياته قادرة حاليا على إيجاد وجمع نحو 20 قطعة من أعقاب السجائر المرمية على الشواطئ.

وحول هذا الاختراع قال، إدفين بوس، أحد مطوري الروبوت “أعقاب وفلاتر السجائر تحتوي على جزيئات بلاستيكية متناهية الصغر، وعندما تصل المياه إلى فلاتر السجائر المرمية في الطبيعة فإن الفلاتر تنتج مواد شديدة السمية ومضرة للأحياء المائية، هذه الفلاتر التي ترمى على الشواطئ تضر بالأحياء البحرية والسلاحف والطيور والأسماك، وحتى الرخويات والقواقع تتضرر منها”.