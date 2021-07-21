تفاصيل مشروع “نتفليكس” لألعاب الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشفت شركة “نتفليكس”، الثلاثاء، عن بعض تفاصيل مشروعها لألعاب الفيديو. لفتح استثمارات جديدة بجانب خدمة بث الأفلام والتلفزيون.

قالت شركة “نتفليكس”، الثلاثاء، إنها ستغوص في عالم ألعاب الفيديو حيث توقعت خدمة بث الأفلام والتلفزيون ضعف نمو المشتركين وسط المنافسة المتزايدة ورفع القيود الوبائية التي أبقت الناس سابقا في منازلهم.

وكانت أسهم الشركة متوازنة عند مستوى 531.10 دولاراً تقريبًا في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء.

وبلغت الأرباح، من أبريل إلى يونيو، 2.97 دولار للسهم، أي أقل من متوسط ​​التوقعات التي تنبأت بـ 3.16 دولار للسهم الواحد، وفقاً للمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته مؤسسة “Refinitiv”.

وتواجه “نتفليكس” تباطؤاً حاداً في العملاء الجدد بعد طفرة في عام 2020 تغذيها طلبات البقاء في المنزل للحد من جائحة كوفيد-19.

وقالت الشركة إنها في المراحل الأولى من توسيع عروض ألعاب الفيديو الخاصة بها، والتي ستكون متاحة للمشتركين بدون رسوم إضافية. ستركز في البداية على ألعاب الهاتف المحمول.

وقالت “نتفليكس” في رسالتها ربع السنوية إلى المساهمين: “نحن ننظر إلى الألعاب على أنها فئة أخرى لمحتوى جديد بالنسبة لنا، على غرار توسعنا في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة والتلفزيون غير المكتوب”.

قال بعض المحللين إن “نتفليكس” بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لبدء الاشتراكات بعد سنوات من التوسع السريع.

من جهته، قال جيسي كوهين، كبير المحللين في “Investing.com”: “حققت نتفليكس ربعًا مخيبًا آخر مع اشتداد المنافسة في فضاء البث”، وأضاف “كان غياب أي محفزات نمو جديدة تلوح في الأفق أحد الأسباب الرئيسية لأداء نتفليكس المعتدل نسبياً هذا العام”.

وتوقعت الشركة أنها ستضيف 3.5 مليون عميل من يوليو إلى سبتمبر.بينما توقعت “وول ستريت” 5.5 مليوناً.

وبالنسبة للربع االذي انتهى للتو، أضافت نتفليكس 1.54 مليون عميل لتصل إلى 209 ملايين بالإجمال، وتجاوزت توقعات وول ستريت بـ 1.039 مليون اشتراك جديد.

وقبل عام ، أضافت نتفليكس 10.1 مليون مشترك في الربع الثاني من العام.

وهذا العام، شعرت “نتفليكس” بتأثير كوفيد-19 على الإنتاج التلفزيوني، مما ترك الشركة بقائمة صغيرة من العناوين الجديدة. في الوقت نفسه، اجتذبت شركة والت ديزني بخدمة “Disney +” و”HBO Max” وغيرها من الخدمات الراغبين بتصفح المحتوى الرقمي للفيديوهات، كما عادت الأفلام الصيفية الشهيرة إلى دور السينما.

ووعدت نتفليكس بتشكيلة أكبر في النصف الثاني من عام 2021، بما في ذلك مواسم جديدة من “You” و “Money Heist” و “The Witcher”.