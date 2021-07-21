تكنولوجيا: سوني تطلق إصدار جديد من PS5 الرقمي في سوق اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني مؤخراً إصدار جديد من جهاز PS5 الرقمي في سوق اليابان، والذي يأتي بوزن أخف من الإصدار الأصلي.

يأتي الإصدار الرقمي الجديد من جهاز الألعاب PS5 بوزن أخف من الإصدار الأصلي بمقدار 300 جرام، لذا ينخفض الوزن المميز لهذا الإصدار عن الإصدار الأصلي 3.64 كجم.

ولقد رصد دليل الإصدار الجديد من PS5 عبر “PS5sokuhouInfo” والذي أكد على أن نموذج CFI-1100B الجديد يختلف عن نموذج CFI-1000B الأصلي في الوزن مع مسمار جديد لحامل PS5، إلا أن أبعاد النموذج الجديد من جهاز الألعاب لا تتغير عن النموذج الأصلي.

يذكر أن النموذج الجديد من جهاز الألعاب الرقمي PS5 يتوفر في اليابان في نهاية شهر يوليو، حيث يظهر الإصدار الجديد بالفعل في قوائم تجاز التجزئة في اليابان.

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