شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو يرصد كيف بدأ الوضع داخل كبسولة "جيف بيزوس" فى رحلته الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الملياردير جيف بيزوس، فى تحقيق مراده فى رحلته للفضاء، ونشر بيزوس مقطع فيديو عبر حسابه بانستجرام، يوضح مادار داخل كبسولة مركبته "بلو أوريجين"، التي سافر على متنها أمس الثلاثاء، إلى الفضاء.

رحلة jeff Bezos جيف بيزوس الناجحة للفضاء، جعلته ثانى مليادرير يصعد للفضاء على متن صاروخه الخاص، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

jeff Bezos

وكشف مقطع الفيديو بيزوس ومرافقيه "يسبحون" داخل الكبسولة، متأثرين بموقع تنعدم فيه الجاذبية والوزن، وبدت علامات الفرح والإعجاب واضحة على وجوه طاقم الكبسولة.

وفي تعليقه على الفيديو، اكتفى بيزوس بالقول: "هكذا يبدأ الأمر".

واصطحب بيزوس شقيقه مارك بيزوس، ورائدة الطيران والي فونك البالغة من العمر 82 عاما، وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن "18 عاما" والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.

وانطلق صاروخ "نيو شيبارد" من "بلو أوريجين" مع مجموعته المختارة من الركاب، في الذكرى 52 لهبوط أبوللو 11 على سطح القمر.

ونجح رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في الوصول إلى المناطق السفلية من الفضاء بعد انطلاقه من القاعدة الأمريكية فى نيو شيبرد، أثناء رحلته الفضائية التي يخوضها حالياً برفقة ثلاثة ركاب آخرين في أول رحلة تجارية للفضاء، من أجل تسويق تلك الرحلات في المستقبل وفتح رحلات محتملة بأكبر عدد من الزوار للفضاء الخارجي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن بيزوس، نجح في الوصول إلى المنطقة الأمنة، برفقة شقيقة مارك بيزوس، وألى فونك صاحبة الـ 82 عاماً، التي شاركت مسبقاً في برنامج ميركوري التابع لوكالة ناسا، بالإضافة إلى طالب هولندي يبلغ من العمر 18 عاماً.

تم بث الحدث على شبكات التلفزيون الأمريكية باستخدام اللقطات الخاصة، وسمع أصوات الركاب وهم يتعجبون من مشاهد وأصوات رحلتهم القصيرة والتحقق من بروتوكولات السلامة.

تأتي رحلة بيزوس بعد أيام فقط من وصول الملياردير ريتشارد برانسون، إلى الفضاء في طائرة فضائية أسرع من الصوت طورتها شركته فيرجين جالاكتيك.