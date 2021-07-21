«نتفليكس» تقتحم مجال ألعاب الفيديو بعد تباطؤ حاد في نمو المشتركين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "نتفليكس" أنها ستدخل مجال ألعاب الفيديو بعدما كشفت مؤخراً عن تباطؤ حاد في نمو المشتركين.

وقالت الشركة، أمس الثلاثاء، إنها في المراحل الأولى من توسيع عروض ألعاب الفيديو الخاصة بها، والتي ستكون متاحة للمشتركين بدون رسوم إضافية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز في البداية على ألعاب الهاتف المحمول.

وأكدت الشركة، في رسالتها ربع السنوية إلى المساهمين، أنها ستغوص في عالم ألعاب الفيديو حيث توقعت خدمة بث الأفلام والتلفزيون ضعف نمو المشتركين وسط المنافسة المتزايدة ورفع القيود الوبائية التي أبقت الناس سابقاً في منازلهم.

وقالت وسائل إعلامية إن أسهم شركة نتفليكس كانت متوازنة عند مستوى 531.10 دولاراً تقريبًا في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم أمس الثلاثاء.

وبلغت الأرباح، من أبريل إلى يونيو، 2.97 دولار للسهم، أي أقل من متوسط ​​التوقعات التي تنبأت بـ 3.16 دولار للسهم الواحد، وفقاً للمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته مؤسسة "Refinitiv".

وأكدت الوسائل الإعلامية أن "نتفليكس" تواجه تباطؤاً حاداً في العملاء الجدد بعد طفرة في عام 2020 تغذيها طلبات البقاء في المنزل للحد من جائحة كورونا.

وأضافت الشركة: "ننظر إلى ألعاب الفيديو على أنها فئة أخرى لمحتوى جديد بالنسبة لنا، على غرار توسعنا في الأفلام الأصلية والرسوم المتحركة والتلفزيون".

ويقول محللون إن نتفليكس بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للاشتراكات بعد سنوات من التوسع السريع.

يشار إلىأن عدد مشتركي منصة الفيديو عند الطلب يناهز 210 ملايين.