شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح رحلة الملياردير الأمريكى جيف بيزوس إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الملياردير جيف بيزوس فى العودة إلى الأرض، بعد تحقيق حلمه فى السفر إلى الفضاء فى أول رحلة بشرية سياحية لسفينته الصاروخية نيو شيبرد، وحرصت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على تهنئة Blue Origin على أول رحلة بشرية سياحية يتم إطلاقها إلى الفضاء الخارجى، والتى كان على متنها الملياردير الأمريكى جيف بيزوس وثلاثة آخرين.

جيف بيزوس يصل الفضاء فى أول رحلة بشرية سياحية

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الفضاء الأمريكية، عبر تويتر، تغريدة لتهنئة القائمين على الرحلة البشرية السياحية الأولى من نوعها، على وصولهم إلى الفضاء بنجاح، وكتبت " مبروك لأول فريق في رحلة بشرية من نيو شيبرد، ونتطلع إلى رحلات جوية مستقبلية".

وسافر مع جيف بيزوس شقيقه مارك والطيارة والي فونك البالغة من العمر 82 عامًا، وطالب الفيزياء أوليفر دايمان البالغ من العمر 18 عامًا.