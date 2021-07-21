تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق توتير يدعم التسجيل بحساب جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار التجريبي من تطبيق تويتر على منصة الأندوريد بميزة التسجيل بحساب جوجل الخاص بالمستخدم.

يمكنك لمستخدمي تطبيق تويتر على منصة الأندوريد قريباً التسجيل لدخول تطبيق تويتر بإستخدام حساب جوجل، وذلك وفقاً لتقرير نشر على 9to5Google.

تعد ميزة التسجيل بحساب جوجل في تطبيق تويتر من بين المميزات التي ترقبها المستخدمين منذ فترة، ولقد أكد الإصدار التجريبي بالفعل على خطط الشركة لدفع الميزة قريباً.

ومن المقرر أن تدعم الميزة الجديدة المستخدمين في التسجيل للمرة الأولى في تطبيق تويتر وإنشاء حساب في التطبيق.

يذكر أن تطبيق تويتر يوفر للمستخدمين الآن ميزة ربط حساب تويتر بجساب (@gmail.com) في التطبيق، حيث سيتاح للمستخدم الدخول مباشرة إلى تطبيق تويتر، عبر حساب جوجل المسجل على هاتف الأندوريد.

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