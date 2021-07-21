شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزات جديدة لنظام التشغيل Android TV..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما قدمت جوجل تراكب تلفزيون جديدًا العام الماضي ، وعدت بإحضار واجهة حديثة إلى Chromecast ثم أطلقت الأجهزة لاحقًا. كما تسبب أيضًا في الكثير من الارتباك بشأن ما سيحدث لنظام التشغيل Android TV ، الذي يشغل مئات النماذج من أجهزة البث المباشر وأجهزة التلفزيون والمزيد وفقا لما نقله موقع Engadget.

ولم تحصل هذه الأجهزة القديمة على واجهة Google TV الجديدة ، لكن الشركة بدأت في طرح بعض التحديثات التي جعلت Android TV يبدو أكثر تشابهًا مع التصميم الجديد ، بما في ذلك المظهر المحدث وعلامة التبويب Discover. اليوم ، تضيف Google أدوات جديدة إلى Android TV لجعلها تبدو مثل Google TV: قائمة المشاهدة ، وضبط التوصيات وصفحات التفاصيل.

مع هذا التحديث ، يمكنك الآن إضافة عناوين إلى قائمة مراقبتك عبر نظام Android TV ، إما عن طريق الضغط مع الاستمرار على اختيارك والضغط على "إضافة إلى قائمة المشاهدة" أو الضغط على خيار قائمة المشاهدة في صفحة تفاصيل العرض. يمكنك أيضًا الإضافة إلى القائمة من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول عبر بحث Google أو في تطبيق التلفزيون. ستظهر العناصر المحفوظة الخاصة بك في صف واحد في علامة التبويب اكتشاف.

قامت الشركة أيضًا بتعديل صفحات التفاصيل لكل عرض عن طريق إضافة مقطورات يتم تشغيلها تلقائيًا عندما تتعمق في كل عنوان ، على غرار كيفية إعداد خدمات مثل Netflix. يمكنك إيقاف تشغيلها في الإعدادات (ضمن الشاشة الرئيسية في تفضيلات الجهاز عن طريق إلغاء تنشيط "تمكين معاينات الفيديو").

ستجد أيضًا طريقة جديدة لإخبار Google بما يعجبك (وما تكرهه) في إعدادات الشاشة الرئيسية - ابحث عن تفضيلات المحتوى وانتقل عبر العناوين التي تظهر.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك بطاقة في علامة التبويب Discover تنص على "تحسين توصياتك" والتي ستتيح لك ضبط تفضيلاتك أيضًا ، ويمكنك الاختيار بين "المزيد مثل هذا" أو "أقل مثل هذا" لكل عرض. بمجرد الانتهاء ، سيقوم النظام بتحديث اقتراحاته لك في صفحة Discover.

سيجد أولئك الذين يستخدمون Chromecast مع Google TV بالفعل هذه الميزات مألوفة ، ولن يضطر أولئك الذين لديهم أجهزة Android TV القديمة إلى الانتظار طويلاً للحصول عليها. قالت جوجل إن التحديثات ستصل على أجهزة Android TV "بدءًا من هذا الأسبوع".