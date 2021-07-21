شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم نظام iOS 14.7 مع دعم MagSafe Battery لجهاز iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص لديه جهاز iPhone متوافق تحديث أجهزته إلى iOS 14.7 إضافة الإصدار العام الأخير من البرنامج الثابت بعض الميزات المفيدة ولكنها ثانوية نسبيًا ، مثل دعم MagSafe Battery Pack الجديد على iPhone 12. هناك خيار لدمج بطاقتي Apple في حساب مشترك مع حد ائتماني مشترك وفقا لما نقله موقع Engadget.

يحتوي تطبيق Home الآن على طريقة لإدارة مؤقتات HomePod ، بينما يرى المستخدمون في كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا الآن معلومات جودة الهواء في الطقس والخرائط.

على صعيد الصوت يوجد مرشح في مكتبة البودكاست يسمح لك بمشاهدة جميع العروض أو العروض التي تتابعها فقط، يمكنك تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 14.7 عن طريق فتح تطبيق الإعدادات والنقر على عام ثم تحديث البرنامج.

من المحتمل أن تطلق Apple iOS 15 في غضون شهرين. إنه يوفر ميزات قادمة كبيرة مثل FaceTime على الكمبيوتر الشخصي و Android ، والإشعارات المجددة وتخزين رخصة القيادة في Apple Wallet لهذا التحديث.

في مكان آخر يتوفر tvOS 14.7 الآن ، مما يوفر الأداء العام وتعزيز الاستقرار لجهاز Apple TV. يمكن لمستخدمي Apple Watch في 30 دولة أخرى الآن استخدام تطبيق ECG بعد أن أصدرت آبل watchOS 7.6.