شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تشترى شركة أخرى لجعل التسوق بالواقع المعزز حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Snap برهان كبير على التسوق بالواقع المعزز حيث اشترت الشركة الأم لـ Snapchat شركة Vertebrae ، وهي شركة تتيح للعلامات التجارية إنشاء إصدارات ثلاثية الأبعاد من سلعها وإدارتها. سيواصل فريق Vertebrae المكون من 50 شخصًا تطوير النظام الأساسي للعملاء الحاليين والجدد ، وفقًا لمتحدث باسم Snap. الفكرة هي أنه يمكن للشركة بسهولة تحميل المرئيات والمعلومات الأخرى حول عنصر ما إلى Vertebrae والحصول على نسخة ثلاثية الأبعاد مصممة للمتسوقين للوصول إليها وربما الشراء مباشرة داخل Snapchat وفقا لما نقله موقع The verege.

بينما استخدمت Snap لأول مرة تقنية الواقع المعزز الخاصة بها للتأثيرات السخيفة مثل تقيؤ أقواس قزح والرقص المقلية ، ترى الشركة بشكل متزايد أن الواقع المعزز هو وسيلة للتسوق. أظهرت الاختبارات المبكرة لتجارب التسوق بالواقع المعزز ، مثل التعاون الأخير مع Gucci للسماح للأشخاص بتجربة زوج من الأحذية الرياضية ذات الإصدار المحدود ، أن Snap تزداد احتمالية شراء الناس لشيء ما بعد تفاعلهم معه بأبعاد ثلاثية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Vertebrae فينس كاكاس في بيان نقله موقع The Verge: "يسعدنا الانضمام إلى Snap ، حيث سنعمل على تعزيز وتوسيع نطاق منصتنا للأصول ثلاثية الأبعاد على مستوى عالمي لتجار التجزئة والعلامات التجارية". "مستقبل تجارة الواقع المعزز مشرق ، وسنستمر في تسهيل إنشاء تجارب الواقع المعزز وإدارتها ونشرها على شركائنا عبر جميع نقاط اتصال العملاء".

رفضت سناب الإفصاح عن المبلغ الذي دفعته مقابل Vertebrae ، لكن الصفقة كانت صغيرة على الأرجح بالنسبة إلى استحواذها على WaveOptics بقيمة 500 مليون دولار ، مما يجعل شاشات الواقع المعزز تعرض في نظارات Spectacles الذكية. جمعت Vertebrae حوالي 10 ملايين دولار في تمويل المشاريع حتى الآن. يسرد Toyota و Adidas و CB2 وغيرها من العلامات التجارية المعروفة كعملاء على موقعها على الويب. كما عملت أيضًا مع Facebook - أكبر منافس Snap - على تقنية AR للتسوق في عام 2019.

عندما تجمع بين Vertebrae وعمليات الاستحواذ والميزات الأخرى المتعلقة بالتسوق في Snap ، بما في ذلك Fit Analytics و Screenshop ، يصبح من الأسهل تكوين فكرة عن طموحاتها في أن تصبح وجهة تسوق. بالنسبة للعلامات التجارية ، تقوم الشركة بإعداد نظام الخدمة الذاتية لتحميل وإدارة إصدارات AR من سلعها بسهولة والتي يمكن للأشخاص اكتشافها في سناب شات. بالنسبة لمستخدمي Snapchat ، تخيل قدرتك على مسح أي شيء تقريبًا في العالم الحقيقي وتحويله إلى كائن افتراضي يمكنك معالجته وتغيير حجمه ثم شرائه دون مغادرة التطبيق.

إذا لجأ الأشخاص حقًا إلى التسوق بالواقع المعزز باستخدام هواتفهم ، فسيؤدي ذلك إلى جعل Snapchat أكثر فائدة على المدى القريب مع جعل إعلاناته أكثر فعالية أيضًا ، نظرًا لأن مشتريات شخص ما تعد مؤشرًا قويًا على العناصر الأخرى التي قد يهتمون بها. بعيدًا عن الهواتف الذكية يعد التسوق بالواقع المعزز أكثر إقناعًا في عالم المستقبل حيث من المحتمل أن يرتدي المزيد من الأشخاص نظارات ذكية بها شاشات عرض مثل أحدث نظارات سناب.