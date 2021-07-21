شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أمان بياناتك على جيميل وصور جوجل وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر ببيانات المستخدم والخصوصية، لطالما كانت أبل لاعبًا رئيسيًا، حيث تصف الشركة الخصوصية بأنها حق أساسى للمستخدمين، وفى السنوات القليلة الماضية، يبدو أن جوجل أيضًا تغير مسارها، حيث خففت الشركة، التى اتُهمت غالبًا بتتبع المستخدمين، من السيطرة على بيانات المستخدمين مما يمنحهم مزيدًا من الشفافية حول كيفية استخدامها لمعلوماتهم والمزيد.

وباتخاذ خطوة أخرى فى نفس الاتجاه، أجابت الشركة فى منشور مدونة على ما تقول "أهم الأسئلة التى تطرحها على جوجل حول الخصوصية عبر منتجاتنا"، تهدف المدونة إلى الإجابة عن بعض أهم الأسئلة التى قد تكون لدى المستخدمين حول بياناتهم على خدمات ومنتجات جوجل التى يستخدمونها مثل Gmail، وصور جوجل، ومستندات جوجل، و جوجل Drive والمزيد.

هل تستخدم جوجل معلوماتك الشخصية مثل الصحة أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية لعرض إعلانات محددة؟

لا، تدعى الشركة أنها لا تستخدم أبدًا معلومات حساسة أو محتوى من رسائل البريد الإلكترونى أو المستندات لعرض الإعلانات.

هل تلعب بيانات Gmail و جوجل Drive وصور جوجل أى دور فى الإعلانات المخصصة؟

تقول جوجل إن منتجات مثل Gmail و Drive والصور مصممة لتخزين المحتوى الشخصى للمستخدمين، ولا يتم استخدام هذا المحتوى مطلقًا لعرض الإعلانات.

هل يمكنك التحكم فى الإعلانات التى يتم عرضها على جوجل؟

نعم، لدى جوجل طريقة تمنحك مزيدًا من التحكم فى نوع الإعلانات التى تظهر لك من خلال صفحة إعداد الإعلانات الخاصة بها، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح لك أيضًا بتعطيل تخصيص الإعلانات تمامًا.

هل هناك طريقة لمعرفة ما يعرفه جوجل عني؟

نعم. تجمع خدمات جوجل المختلفة بيانات مختلفة وتقول جوجل إنه يمكن الوصول إلى جميع المعلومات التى تخزنها من خلال لوحة تحكم جوجل.

هل يستمع مساعد جوجل دائمًا؟

لا. وفقًا للشركة، يظل مساعد جوجل - مساعده الافتراضى - فى وضع الاستعداد حتى يتم تنشيطه. لذلك، فى حالة عدم اكتشاف أى نشاط، يُقال إن هذه المقتطفات الصوتية لن يتم إرسالها أو حفظها فى جوجل.

هل يمكنك حذف النشاط من مساعد جوجل؟

نعم. يمكن للمستخدمين قول "Hey جوجل، احذف نشاط هذا الأسبوع"، أو "Hey جوجل، احذف محادثتى الأخيرة"، وسيحذف مساعد جوجل نشاط المساعد.

كيف ترى إعلانات محددة على جوجل؟

تقول جوجل أن الإعلانات التى تراها تستند إلى عدد من الأشياء، مثل عمليات البحث السابقة، والمواقع التى تزورها، والإعلانات التى تم النقر عليها، والمزيد.