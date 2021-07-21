شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مناورة محفوفة بالمخاطر تنقذ أقوى تلسكوب فضائي في العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلحت ناسا أخيرا تلسكوب هابل الفضائي بعد أسابيع من استكشاف خلل غامض، وأعلنت الوكالة أن هابل نجح في تشغيل النسخ الاحتياطية للأجهزة المعيبة التي أوقفت عملياته منذ أكثر من شهر. والآن، يقوم مهندسو ناسا بإعادة التلسكوب ببطء إلى العمليات الكاملة، وقد تستغرق العملية بضعة أيام.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لوكالة ناسا، في مقابلة بالفيديو يوم الجمعة، الذي قاد فريق هابل خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها: "كنت قلقا للغاية. كنا نعلم جميعا أن هذا كان أكثر خطورة مما نفعله في العادة".

ويعد هابل أقوى تلسكوب فضائي في العالم، لكنه يتقدم في العمر. وأطلق إلى المدار في عام 1990. وصوّر ولادة وموت النجوم، ورصد أقمارا جديدة تدور حول بلوتو، وتعقب جسمين بين النجوم يندفعان عبر نظامنا الشمسي.

وسمحت ملاحظاته لعلماء الفلك بحساب عمر الكون وتمدده والنظر في المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم، وعلى الرغم من أن وكالة ناسا أصلحت المشكلة على الأرجح، إلا أنها علامة على أن عمر هابل قد يبدأ في التدخل. ولم يُحدّث التلسكوب منذ عام 2009، وبعض أجهزته عمرها أكثر من 30 عاما.

وقال زوربوشن: "هذه آلة قديمة، وهي تخبرنا نوعا ما: انظر، تقدمت في السن قليلا هنا، أليس كذلك؟، وعلى الرغم من ذلك، فإن المزيد من العلوم تنتظرنا، ونحن متحمسون لذلك"، وتوقف حاسوب حمولة هابل - آلة من ثمانينيات القرن الماضي تتحكم وتراقب جميع الأدوات العلمية للمركبة الفضائية - فجأة عن العمل في 13 يونيو. وحاول المهندسون إعادة تشغيلها عدة مرات وفشلوا في ذلك.

وفي النهاية، بعد إجراء المزيد من الاختبارات التشخيصية، أدركوا أن الكمبيوتر لم يكن هو المشكلة على الإطلاق - كانت بعض الأجهزة الأخرى على المركبة الفضائية تسبب الإغلاق، ويشك المهندسون في أن أمان الأعطال في وحدة التحكم في الطاقة (PCU) بالتلسكوب أمر كمبيوتر الحمولة بالإغلاق. وربما كانت وحدة PCU ترسل جهدا كهربائيا خاطئا إلى الكمبيوتر، أو قد يكون تأمين الأعطال نفسه معطلا.

ولكن ناسا كانت مستعدة لمثل هذه القضايا. وتحتوي كل قطعة من أجهزة هابل على توأم مثبت مسبقا على التلسكوب في حالة فشلها. لذلك كان على المهندسين التحول إلى تلك الأجهزة الاحتياطية، وأعادت ناسا تشغيل هابل باستخدام هذا النوع من العمليات في الماضي. وفي عام 2008، بعد تعطل الكمبيوتر أدى إلى توقف التلسكوب عن العمل لمدة أسبوعين، وتحول المهندسون إلى الأجهزة الزائدة عن الحاجة.

وبعد مرور عام، أصلح رواد الفضاء جهازين معطلين أثناء وجودهما في المدار - كانت تلك هي عملية الصيانة الخامسة والأخيرة لـ هابل، ومع ذلك، كان تبديل الأجهزة هذا الأسبوع مناورة محفوفة بالمخاطر، واستخدمت الوكالة جهاز الكمبيوتر الاحتياطي بدلا من الأصلي، فقط من أجل الأمان. وقالت ناسا في تحديثها يوم الجمعة، إنه اشتغّل بشكل صحيح، وقام المهندسون بتحميله ببرنامج محدث، وهو الآن في "وضع التشغيل العادي".

والآن، يتعين على فريق هابل البدء في تشغيل أدوات التلسكوب العلمية. وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للعودة إلى العمليات الكاملة، وفقا لـ Hertz، وما يزال هناك لغز يجب حله: لماذا توقف التلسكوب عن العمل في المقام الأول؟. ومهما كانت الأجهزة المعيبة، لم يعد لدى هابل نسخة احتياطية لها. وإذا فشلت مرة أخرى، فقد يعني ذلك نهاية هابل.