شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ايدج يوقف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل افتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن انتقلت إلى صفحة ويب في فى مايكروسوفت ايدج فقط لبدء تشغيل مقطع فيديو في الخلفية دون إذنك؟ سمعت مايكروسوفت عن هذا الأمر ، وبدءًا من الإصدار 92 من Edge ، ستغير إعدادات تبديل الإعدادات افتراضيًا بحيث لن تشعر بالانزعاج بعد الآن حسبما نقل موقع Digitartlends.

يتم تمييز الأخبار في خارطة طريق مايكروسوفت 365 وفقا لموقع techradar، في خريطة الطريق هذه ، تذكر مايكروسوفت أن الإصدار 92 من Edge سيساعدك في الحفاظ على تركيزك عبر الإنترنت من خلال تغيير الإعداد الافتراضي لوسائط التشغيل التلقائي إلى "حد" من "السماح". تشير الصفحة أيضًا إلى أن الميزة يتم طرحها الآن ، لذلك إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي أو قناة التطوير وقناة Canary التجريبية وإصدارات معاينة النسخة التجريبية من المتصفح ، فربما ترى هذا التغيير مطبقًا بالفعل.

على الرغم من أن هذا الإعداد سيتغير افتراضيًا في الإصدار 92 من Edge ، لا يزال بإمكانك تغيير التبديل في الإصدارات الأخرى من المتصفح (بما في ذلك الإصدار الحالي 91) يدويًا في الوقت الحالي. ابحث فقط عن صفحة إعدادات Media on Edge ، ثم انقر فوق زر التشغيل التلقائي للوسائط في أسفل الصفحة. سيكون هناك بعد ذلك مربع منسدل لـ Limit.

يتمتع Google Chrome بخيار الإعداد هذا منذ عام 2018. نظرًا لأن Microsoft Edge يعتمد على نفس رمز Google Chrome ، فليس من المستغرب رؤية خيار الإعداد هذا في الإصدار 92.

هذه مجرد واحدة من العديد من الميزات التي تم طرحها في Microsoft Edge منذ إصدارها الأول في أوائل عام 2020. أضافت مايكروسوفت أيضًا ميزات أخرى مثل وضع الأطفال الجديد وعلامات التبويب العمودية والمجموعات وحتى عناصر تصميم Windows 11. حتى الأداء قد تحسن مع تقديم مايكروسوفت ميزات مثل Sleeping Tabs ، و Startup boost ، المصممة لمساعدة المتصفح على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة - ولكن أيضًا توفير الذاكرة.

وكل هذا يعمل لصالح مايكروسوفت، حيث عانى الإصدار القديم من Microsoft Edge من الأداء ، وكان مرتبطًا بالتحديثات المميزة لنظام التشغيل Windows 10 ، وتأخر في الميزات عند مقارنته بـ Google Chrome. ومع ذلك فإن الإصدار الجديد من Microsoft Edge قد دفع إلى الأمام ، متجاوزًا Firefox باعتباره ثاني أكثر مستعرضات الويب شيوعًا في العالم. إنه الآن في نفس دورة إصدار Chrome ويشهد دائمًا تحسينات كبيرة.