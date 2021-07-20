شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة توصيل مكبرات صوت أبل Home Pod Mini بجهاز Apple TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك Apple TV 4K وApple Home Pod (2018)، فيمكنك إقرانهما معًا للحصول على إخراج صوتي غامر، كما يمكنك أيضًا مزامنة العديد من مكبرات الصوت Home Pod لتعزيز جودة الصوت، وإليك كيف يمكنك القيام بذلك.

إليك كيفية توصيل Apple Home Pod بجهاز Apple TV:

1. افتح تطبيق Home على جهاز iOS الخاص بك.

2. اضغط مع الاستمرار على خيار Apple TV على الشاشة الرئيسية لتطبيق Home.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق رمز ترس الإعدادات.

4. انقر فوق إخراج الصوت الافتراضي وحدد Home Pod أو زوج ستريو Home Pod الخاص بك.