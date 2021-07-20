“دلتا” تؤجل عودة موظفي “آبل” إلى مكاتبهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 6 ثواني

قررت “آبل” تأجيل موعد عودتها إلى المكتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر على أقرب تقدير. وقالت مصادر لبلومبرج إن القرار جاء استجابة لعودة ظهور متحوِرات فيروس كورونا في العديد من الدول.

بهذا القرار، تصبح مصنعة “آيفون” واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الحياة الطبيعية مع استمرار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وارتفاع حالات الإصابة بالوباء الناتجة عن المتحورات شديدة العدوى.