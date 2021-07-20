شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن حفظ مقاطع فيديو يوتيوب لمشاهدتها فى وضع عدم الاتصال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر يوتيوب أحد منصات بث الفيديو الشهيرة، والتى يمكن الوصول إليها من قبل ملايين المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، وفى عام 2014، أطلق يوتيوب ميزة العرض فى وضع عدم الاتصال والتى بفضلها يمكن لمستخدمى Android و iOS حفظ مقاطع فيديو يوتيوب على أجهزتهم لمشاهدتها لاحقًا عندما يكون الاتصال بالإنترنت ضعيفًا أو غير متوفر.

ويمكنك تنزيل مقاطع الفيديو هذه باستخدام شبكة WiFi أو بيانات الجوال، لذلك إذا كنت فى مكان يكون اتصال الإنترنت فيه غير مستقر وترغب فى مشاهدة مقطع فيديو، فيمكنك استخدام ميزة يوتيوب فى وضع عدم الاتصال.

كيف يمكننى تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب لمشاهدتها فى وضع عدم الاتصال؟

اتبع الخطوات أدناه لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب لمشاهدتها فى وضع عدم الاتصال:

الخطوة 1: افتح يوتيوب على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: ابحث الآن فى الفيديو الذى ترغب فى تنزيله عن طريق إدخال الكلمات الرئيسية المناسبة.

الخطوة 3: ستظهر نتائج البحث على الشاشة. اضغط على النقاط الثلاث الموجودة بجانب الفيديو الذى تريد تنزيله.

الخطوة 4: من الخيارات التى تظهر على الشاشة، انقر على "تنزيل".

الخطوة 5: علاوة على ذلك، سيُطلب منك اختيار جودة الفيديو. بعد تحديده، سيتم تنزيل الفيديو. أثناء تنزيل العلامة الزرقاء، سيكون الفيديو الذى تم تنزيله متاحًا للعرض فى وضع عدم الاتصال.

كيف يمكننى حفظ مقاطع فيديو يوتيوب فى وضع عدم الاتصال على وحدة التخزين الداخلية؟

تحتاج إلى تثبيت بطاقة SD على هاتفك للتأكد من أن مقاطع الفيديو التى قمت بتنزيلها مخزنة على بطاقة SD. علاوة على ذلك، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

افتح يوتيوب على هاتفك الذكي

اضغط على صورة ملفك الشخصي، الموجودة فى الجزء العلوى من شاشتك

الآن، اضغط على خيار "الإعدادات"

ضمن خيار "تخزين الفيديو"، انقر على "بطاقة SD"

حدد الخيار "استخدام ذاكرة بطاقة SD"

أين يتم تخزين مقاطع الفيديو التى تم تنزيلها على يوتيوب؟

تتوفر جميع مقاطع فيديو يوتيوب التى تم تنزيلها ضمن علامة التبويب التنزيلات. لعرض مقاطع الفيديو التى تم تنزيلها، يجب تسجيل الدخول إلى يوتيوب بنفس حساب Google الذى استخدمته عند تنزيلها لأول مرة. يمكنك أيضًا عرض مقاطع الفيديو التى تم تنزيلها فى معرض جهازك أو مدير الملفات.

كيف يمكننى حذف مقاطع فيديو يوتيوب فى وضع عدم الاتصال؟

يعد حذف مقاطع فيديو يوتيوب فى وضع عدم الاتصال أمرًا بسيطًا للغاية. تحتاج إلى الانتقال إلى صفحة مقاطع الفيديو التى تم تنزيلها والنقر على أيقونة ثلاثية النقاط الموجودة بجانب الفيديو وتحديد الخيار "حذف من التنزيلات".

هل تنتهى صلاحية مقاطع فيديو يوتيوب؟

نعم، تنتهى صلاحية مقاطع فيديو يوتيوب غير المتصلة بالإنترنت فى غضون 48 ساعة من وقت التنزيل. هذا يعنى أن مقاطع فيديو يوتيوب فى وضع عدم الاتصال ستكون متاحة فقط للعرض لمدة يومين.