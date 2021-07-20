شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يسمح لمستخدميه بوضع Bitmoji على ملفاتهم الشخصية بأبعاد ثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سناب القدرة على وضع صورة Bitmoji الرمزية الخاصة بك على ملفك الشخصي على سناب شات بأبعاد ثلاثية ، حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين. بالنسبة إلى Bitmoji ثلاثي الأبعاد الخاص بك، ستتمكن من الاختيار من بين أكثر من 1200 مجموعة من أوضاع الجسم وتعبيرات الوجه والإيماءات والخلفيات ، وفقًا لـ Snap.

يقول سناب "الميزة ستطرح خلال ساعات لكننى لم أتمكن من الوصول إليها على Snapchat بنفسي حتى الآن".

تحظى صور Bitmoji الرمزية بشعبية كبيرة - يقول Snap أن أكثر من 200 مليون شخص يستخدمونها يوميًا - وهذه ليست في الواقع المرة الأولى التي يستخدمون فيها 3D: تقدم Snap عدسات Snapchat التي تعرض نسخة متحركة وثلاثية الأبعاد من Bitmoji الخاص بك على العالم في الواقع المعزز.

وبهذه الخدمة سيكون هناك الكثير من الطرق الممتعة لتقديم Bitmoji الخاص بك لتمثيلك.

وسناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيجل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد. عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين وفقا لوكيبيديا.

ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات". يعين المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك سوف يتم حذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات، أيضًا لكن تم برمجة بعض التطبيقات التي تقوم بحفظ الفيديو المعروض عن طريق مبدأ بسيط وهو اختراق سناب شات بطريقة بسيطة بشكل متكرر. تعرض التطبيق لمحاولات استحواذ من عدة شركات. يتميز باللون الاصفر في كافة اعلاناته ودعاياته.