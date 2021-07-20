شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة ECG"تخطيط كهربائية القلب" على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple ميزة ECG أو "تخطيط كهربائية القلب" فى ساعة أبل Series 4 فى عام 2018، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل نبضات قلبهم وإيقاعهم باستخدام مستشعر القلب الكهربائى الذى يفحص تسجيل الرجفان الأذينى (AFib)، وهو شكل من أشكال الإيقاع غير المنتظم.

وكانت هناك العديد من الحوادث حيث قيل إن هذه الميزة ساعدت فى إنقاذ حياة المستخدمين من خلال الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب، حيث أن هذه الميزة مدعومة فى ساعة أبل Series 4 أو Series 5 أو Series 6، ولا تتمتع ساعات Apple التى تم إطلاقها قبل السلسلة 4 بدعم ECG، كما لا تحتوى ساعة أبل SE التى تم إطلاقها فى عام 2020 أيضًا على ميزة ECG.

إليك كيفية استخدام ميزة ECG على ساعة أبل:

1.قم بتثبيت وإعداد تطبيق ECG

- افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك

- اتبع الخطوات التى تظهر على الشاشة

أو اضغط على علامة تبويب المتصفح> القلب> مخطط القلب الكهربائى (ECG)> إعداد تطبيق ECG

2. افتح تطبيق ECG على ساعة أبل

3. ضع ذراعك على منضدة أو فى حضنك

تأكد من إحكام ربط ساعة أبل على معصمك.

4. أمسك Digital Crown بيدك المعاكسة

لا تضغط على Digital Crown أثناء الجلسة.

5. انتظر لمدة 30 ثانية حتى يكتمل التسجيل.

6. ستتلقى تصنيفًا بعد اكتمال التسجيل ويمكنك النقر فوق إضافة الأعراض واختيار الأعراض.

7. انقر فوق حفظ لملاحظة الأعراض، ثم انقر فوق تم.