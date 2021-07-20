إليكم أبرز ميزات التحديث الأخير من آبل “IOS 14.7”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة ابل تحديث iOS 14.7 اليوم لمستخدمي هواتف الأيفون، والذي يأتي بميزة دعم ملحق بطارية MagSafe.

وكانت شركة ابل قد أطلقت مؤخراً إكسسوار بطارية MagSafe الذي يدعم الإتصال مباشرة بهواتف iPhone 12، واليوم تقدم عملاق التكنولوجيا تحديث iOS 14.7 الذي يدعم إكسسوار الشركة الجديد.

كما يدعم ملحق بطارية MagSafe كلٍ من هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max وأيضاً iPhone 12 mini.

إضافة لدعمه تحديث iOS 14.7 أيضاً ميزة “Apple Card Family” التي تتيح للمستخدم مشاركة حساب واحد في Apple Card بين أفراد العائلة.

أيضاً يتيح التحديث دعم تطبيق Home في إدارة التوقيت على مكبر HomePod الصوتي، كما يجلب التحديث بعض تحديث لتطبيقات الطقس والخرائط لبعض الدول.

ويدعم التحديث المستخدمين أيضاً في إختيار متابعة العروض أو العروض المفضلة فقط في مكتبة Podcasts، أيضاً يتضمن تحديث iOS 14.7 بعض التحسينات والإصلاحات لأخطاء النظام، والتي تشمل إختفاء إختيار المشاركة لقوائم تشغيل الموسيقى في Apple Music.

كما يدعم التحديث إصلاح مشكلة توقف مميزات Dolby Atmos وApple Music lossless عند تشغيل الصوتيات، وأيضاً معالجة مشكلة خدمة البطارية في بعض من هواتف iPhone 11، ويمكن للمستخدم تحميل تحديث iOS 14.7 الآن عبر التوجه للإعدادات.