تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة View Once فى واتس اب .. وكيف تستفيد منها؟

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة فيس بوك طوال الوقت تطوير مميزات تطبيق التراسل الفورى واتس آب التابع لها، حيث طرحت مؤخرا للتطبيق ميزة تعرف بـ View Once، وذلك بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقًا، وفى ظل وجود تسريبات عن مميزات أخرى مستقبلية.

- ميزة View Once فى واتس اب؟

هى ميزة ستتيح للمستخدمين إرسال صورة أو فيديوهات لأى شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أى بمجرد أن يتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى، وهى ميزة مستنسخة من تطبيق Snapchat.

- الفارق بين خاصية View Once ووضع Self- Destruct

يوفر واتس آب فى الوضع الحالى ميزة التدمير التلقائى للمحادثات، Self- Destruct Mode، لكن هناك فارق كبير بين هذا الوضع وبين خاصية View Once الجديدة، حيث أن الأولى تعتمد على مسح الدردشة بالكامل بكل ما فيها حتى الرسائل النصية، لكن View Once تتعلق بالوسائط، سواء الصور أو الفيديوهات.