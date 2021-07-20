شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يصل إلى المنطقة الأمنة فى الفضاء الخارجى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رجل الاعمال العالمي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في الوصول إلى المناطق السفلية من الفضاء بعد انطلاقه من القاعدة الأمريكية فى نيو شيبرد، أثناء رحلته الفضائية التي يخوضها حالياً برفقة ثلاثة ركاب آخرين في أول رحلة تجارية للفضاء، من أجل تسويق تلك الرحلات في المستقبل وفتح رحلات محتملة بأكبر عدد من الزوار للفضاء الخارجي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن بيزوس، نجح في الوصول إلى المنطقة الأمنة، برفقة شقيقة مارك بيزوس، وألى فونك صاحبة الـ 82 عاماً، التي شاركت مسبقاً في برنامج ميركوري التابع لوكالة ناسا، بالإضافة إلى طالب هولندي يبلغ من العمر 18 عاماً.

تم بث الحدث على شبكات التلفزيون الأمريكية باستخدام اللقطات الخاصة، وسمع أصوات الركاب وهم يتعجبون من مشاهد وأصوات رحلتهم القصيرة والتحقق من بروتوكولات السلامة.

تأتي رحلة بيزوس بعد أيام فقط من وصول الملياردير ريتشارد برانسون، إلى الفضاء في طائرة فضائية أسرع من الصوت طورتها شركته فيرجين جالاكتيك.