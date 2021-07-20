شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدخل تعديلات على متجر بلاى لتسهيل العثور على تطبيقات Wear OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاقتراب من إصدار نظام تشغيل الساعة الذكية المشترك بين جوجل وسامسونج في وقت لاحق من هذا العام ، حددت جوجل اليوم بعض التحسينات الجديدة في متجر بلاى والتي ستسهل على العملاء العثور على التطبيقات وتنزيلها على أجهزة Wear OS الخاصة بهم حسبما نقل موقع The verege.

تعمل الشركة على تسريع عملية البحث عن تطبيقات الساعة الذكية على هاتف Android وتثبيتها على الفور. هناك عوامل تصفية جديدة يتم تنشيطها عندما تقوم بتضمين "ساعة" أو "وجه الساعة" في استعلام بحث متجر Play. بناءً على هذا المنشور ، يبدو أن جوجل ستبذل أيضًا جهدًا لتسليط الضوء بشكل أفضل على أفضل تطبيقات المعصم وأكثرها فائدة مع المزيد من المجموعات المنسقة في أقسام Wear OS وواجهات الساعات المخصصة في متجر Play.

يتم أيضًا تحسين وتبسيط تجربة بلا ستور على الساعات الذكية ؛ تقول جوجل إنها الآن "تستند إلى مبادئ Material You" وهي مناسبة بشكل أفضل لـ "مساحة السطح الصغيرة لوجه الساعة". أصبحت البطاقات سهلة النقر أكثر بروزًا في هذا الإصدار من متجر Play.

في الحالات التي تريد فيها إجراء عملية شراء داخل التطبيق ، "يطالب متجر بلاى الآن بشكل موثوق بفتح صفحة الشراء على هاتف اندرويد أو فتح عنوان URL في متصفح الويب ، لإتمام عملية الدفع بسهولة".

تقول جوجل إن هذه التعديلات ستأتي إلى متجر بلاى على كل من Wear OS و اندرويد في الإطار الزمني القياسي والغامض "للأسابيع القادمة" الذي تحبه شركات التكنولوجيا كثيرًا. على الرغم من وصولهم أولاً إلى نظام التشغيل Wear OS ، إلا أن التحسينات التي تم إدخالها على تطبيقات قابلية الاكتشاف والتصفح ستفيد أيضًا في نهاية المطاف في نظام التشغيل الجديد الذي تعمل جوجل و سامسونج على إنشائه معًا. أعلنت شركة سامسونج أنها ستعلن عن أول منتج استهلاكي يقوم بتشغيل هذا البرنامج ، المعروف فقط باسم "Wear" ، في وقت لاحق من هذا العام. قامت الشركة مؤخرًا بمعاينة الشكل الذي ستبدو عليه الواجهة في الجيل التالي من ساعات Galaxy الذكية.