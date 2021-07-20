شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدخل تعديلات على متجر بلاى لتسهيل العثور على تطبيقات Wear OS والان مع تفاصيل الخبر
يتم أيضًا تحسين وتبسيط تجربة بلا ستور على الساعات الذكية ؛ تقول جوجل إنها الآن "تستند إلى مبادئ Material You" وهي مناسبة بشكل أفضل لـ "مساحة السطح الصغيرة لوجه الساعة". أصبحت البطاقات سهلة النقر أكثر بروزًا في هذا الإصدار من متجر Play.
في الحالات التي تريد فيها إجراء عملية شراء داخل التطبيق ، "يطالب متجر بلاى الآن بشكل موثوق بفتح صفحة الشراء على هاتف اندرويد أو فتح عنوان URL في متصفح الويب ، لإتمام عملية الدفع بسهولة".
تقول جوجل إن هذه التعديلات ستأتي إلى متجر بلاى على كل من Wear OS و اندرويد في الإطار الزمني القياسي والغامض "للأسابيع القادمة" الذي تحبه شركات التكنولوجيا كثيرًا. على الرغم من وصولهم أولاً إلى نظام التشغيل Wear OS ، إلا أن التحسينات التي تم إدخالها على تطبيقات قابلية الاكتشاف والتصفح ستفيد أيضًا في نهاية المطاف في نظام التشغيل الجديد الذي تعمل جوجل و سامسونج على إنشائه معًا. أعلنت شركة سامسونج أنها ستعلن عن أول منتج استهلاكي يقوم بتشغيل هذا البرنامج ، المعروف فقط باسم "Wear" ، في وقت لاحق من هذا العام. قامت الشركة مؤخرًا بمعاينة الشكل الذي ستبدو عليه الواجهة في الجيل التالي من ساعات Galaxy الذكية.