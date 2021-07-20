شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تقليل استخدام البيانات أثناء مكالمات واتس آب الصوتية والمرئية خلال تهنئة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكثير منا على واتس آب لتهنئة الأهل والأصدقاء خلال الاحتفال بعيد الأضحى 2021، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون واتس آب للمكالمات الصوتية والمرئية، من الممكن تقليل استهلاك البيانات أثناء هذه المكالمات، وفيما يلى إليك دليل إرشادي:

تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتس آب

Android- 2.21.12.21

iOS- 2.21.130.15

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط على النقاط الرأسية الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من التطبيق واضغط على الإعدادات.

3. اضغط على خيار التخزين والبيانات.

4. قم بتمكين خيار استخدام بيانات أقل للمكالمات من خلال تبديله.

ملاحظة: اتبع نفس الخطوات لنظام iOS، ولكن يمكنك الانتقال مباشرة إلى الإعدادات من الشاشة الرئيسية لتطبيق واتس آب على iPhone.