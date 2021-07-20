تكنولوجيا: مواصفات Poco F3 GT الرئيسية يُكشف عنها في Flipkart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت الصفحة الرسمية لهاتف Poco F3 GT اليوم على Flipkart لتكشف عن تصميم الهاتف والمواصفات الرئيسية قبل الإعلان المرتقب.

ينطلق مؤتمر Poco في 23 من يوليو الجاري لكشف النقاب عن هاتف Poco F3 GT، واليوم تقدم الصفحة الرسمية تفاصيل مؤكدة حول مواصفات هذا الإصدار.

تؤكد مواصفات Poco F3 GT التي كُشِف عنها مؤخراً عن أن الهاتف هو إصدار Redmi K40 المخصص للألعاب، حيث تظهر بالفعل المفاتيح الجانبية المستخدمة في الألعاب، أيضاً تؤكد التفاصيل على أن الهاتف يتميز بسماكة 8.3 مم.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200 بعدد 6 من الأنوية، أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz، وتدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus.

ويأتي الهاتف بتقنية Dolby Atmos plus Hi-Res في الصوتيات، بينما تتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5065 mAh.

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