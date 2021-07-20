شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان محدش يضايقك في العيد .. كيف تمنع "منشن" صور عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بعيد الأضحى المبارك 2021، حيث يبدأ الكثير من الأهل والأصدقاء والأحباب بتبادل الصور على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة خاصة فيس بوك.

إلا أن ابرز المشاكل التى قد تكون مزعجة للعديد من المستخدمين هو عمل "تاج" أو "منشن" للمستخدمين داخل صور العيد وأبرزها صور الخروف والاحتفالات كنوع من التهنئة، خاصة وأنه لا يزال الكثيرين يقومون بهذا الأمر، لكن يمكن بسهولة التخلص من هذا الأمر كما يلى:

- قم بالدخول إلى إعدادات فيس بوك.

- قم بالبحث عن خيار Timeline and Tagging.

- داخل هذا الخيار، سيجد المستخدم خيارات مختلفة داخل Review قم باختيار عدم عرض الصور قبل الموافقة عليها.

- كما يمكن للمستخدمين من خلال هذا التبويب أيضا منع الأصدقاء من الكتابة على صفحتك الشخصية من خلال اختيار Only me.