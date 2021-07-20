شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن يحث فيسبوك على اتخاذ إجراءات بشأن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الرئيس جو بايدن نبرة أكثر ليونة عندما تحدث عن Facebook Inc (FB.O)، بعد أن قال الأسبوع الماضي إن شركة التواصل الاجتماعي "تقتل الناس" من خلال السماح بنشر معلومات خاطئة حول لقاحات COVID-19. قال بايدن للصحفيين إنه قصد اتهام عشرات المستخدمين الذين نشروا أكبر قدر من المعلومات المضللة على منصة التواصل الاجتماعي ، لكن ليس الشركة نفسها حسبما نقلت رويترز.

قال: "فيسبوك لا يقتل الناس". "هؤلاء الـ 12 شخصًا يقدمون معلومات خاطئة. أي شخص يستمع إليها يتأذى بسببها. إنها تقتل الناس. إنها معلومات سيئة."

وقال أيضًا إنه يأمل أن يبذل Facebook المزيد لوقف انتشار المعلومات المضللة.

كما حاول السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي توضيح تصريحات بايدن. وقالت: "لسنا في حرب أو معركة مع فيسبوك ، نحن في معركة مع الفيروس".

انتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا خلال الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر والفابت المملوكة لجوجل. لطالما اتهم الباحثون والمشرعون شركة فيسبوك بالفشل في مراقبة المحتوى الضار على منصاتها.

عندما سُئل يوم الجمعة عن رسالته إلى Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، أجاب بايدن: "إنهم يقتلون الناس ... انظروا الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير المطعمين. وهم يقتلون الناس".

ورد فيسبوك بحدة الأسبوع الماضي ، قائلاً إن 85٪ من مستخدميه قد تم تطعيمهم أو أرادوا ذلك. قال فيسبوك في مدونة للشركة بقلم جاي روزن ، نائب رئيس الشركة: "كان هدف الرئيس بايدن أن يتم تطعيم 70٪ من الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو.

أدخلت الشركة قواعد ضد تقديم ادعاءات كاذبة محددة حول COVID-19 واللقاحات للوقاية من المرض ، وتقول إنها تزود الأشخاص بمعلومات موثوقة حول هذه الموضوعات.