شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح ميزة جديدة للمكالمات الجماعية المرئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت واتساب الشركة المملوكة لفيسبوك يوم الاثنين أنها ستطرح ميزة مكالمات جديدة قابلة للانضمام والتي ستتيح لك الانتقال إلى مكالمات جماعية بعد بدئها حسبما نقل موقع The verege. وتعني الميزة الجديدة أنك ستتمكن من الانضمام إلى مكالمة مع أصدقائك وعائلتك عندما تكون جاهزًا ، مثل ما يمكنك فعله باستخدام Zoom أو مكالمة Google Meet الآن.

ونظرًا للشهرة الهائلة لتطبيق WhatsApp ، فقد تكون هذه ميزة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين يتواصلون عبر خدمة المراسلة، حيث ستحتاج فقط إلى النقر على زر الانضمام.

هناك أيضًا شاشة جديدة لمعلومات المكالمة بحيث يمكنك معرفة من المتصل حاليًا بالمكالمة ومن تمت دعوته ولكنه لم ينضم بعد. ستظل المكالمات القابلة للانضمام مشفرة من طرف إلى طرف.

تبدأ ميزة المكالمات القابلة للانضمام الجديدة في الظهور يوم الاثنين القادم.