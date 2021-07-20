شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف غيرت السوشيال ميديا من عادات عيد الأضحى المبارك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ملايين المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت منصات السوشيال ميديا المختلفة بآلاف الصور من مختلف دول العالم التى تبرز بهجة المسلمين فى كافة أرجاء العالم، حيث لا يمكن إنكار الدور الكبير الذى لعبته السوشيال ميديا فى تغيير طريقة الاحتفال، إذ تتحول هذه المنصات إلى ساحات للتهنئة، وفيما يلى نعرض كيف غيرت السوشيال ميديا من عادات عيد الأضحى المبارك كما يلى:

- جروبات التهنئة

سواء على ماسنجر أو فيس بوك أو واتس آب أو اى تطبيق اخر للتواصل الإجتماعي، هناك عشرات من الجروبات التى يتم من خلالها تبادل التهنئة أو للاتفاق على شراء الأضحية أو تحديد مكان للتنزه به خلال العيد وغيرها من الأمور.\

- صور للتهنئة

بدلا من إجراء مكالمة صوتية مع الأهل والأقارب لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، أصبح الكثيرون يكتفون الآن بإرسال بعض الصور والفيديوهات إلى عبر خدمات التراسل الفورى المجانية المختلفة، وهى الميزة التى تتيح للمستخدمين إرسال التهنئة لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم.

- سيلفى و Check- in المسجد

أصبحت عادة لدى المصليين حاليا، التقاط صور داخل ساحات المساجد على طريقة السلفي، إضافة إلى عمل Check- in فى المسجد، لتتحول شبكات التواصل الاجتماعى إلى ساحة كبيرة تضم آلاف الصور التى يظهر فيها المستخدمون داخل المساجد.

- سيلفى الخروف

من الصور المقدسة للكثير من المستخدمين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل الكثير منهم التقاط صور مع الأضحية، سواء قبل ذبحها أو بعد ذبحها، ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة كوسيلة لتوثيق هذه اللحظة ومشاركتهم مع الأصدقاء.