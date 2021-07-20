شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ترغب فى الزواج بالفضاء.. تطوير كبسولة لإقامة حفل الزفاف وأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يقيم الأزواج حفل زفافهم داخل كبسولة يحملها بالون فضائي بحجم ملعب كرة القدم يطفو على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلاً) فوق مستوى سطح البحر بحلول عام 2024، حيث تبيع شركة Space Perspective ومقرها فلوريدا حاليًا رحلات جوية على كبسولاتها مقابل 125000 دولار، والتي ستمنح المسافرين متعة جديدة فوق الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستأخذ الكبسولات التي تحملها بالونات الفضاء العملاقة للشركة ما يصل إلى ثمانية ضيوف إلى طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلاً) فوق سطح الكوكب، في رحلة تستغرق ست ساعات.

لقد اشترى العملاء بالفعل تذاكر كبسولات كاملة للمناسبات الجماعية، بل إن البعض يرغبون في إقامة حفلات زفافهم هناك، وفقًا للشركة، التي بدأت بيع الرحلات الجوية في نهاية شهر يونيو.

تدعي الشركة أن آخرين قد يحتفلون بعيد ميلادهم التاريخي على متن كبسولة، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة للأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام وبار وخدمة الواي فاي على متن الطائرة.

كما أنه في يونيو، تم إطلاق مركبة الاختبار التابعة للشركة "Neptune One" بنجاح من Space Coast Spaceport ، المجاور لمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

وتم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وتكشف الشركة انطلاقًا من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وطيرانها بلطف بواسطة بالون فضاء بدلاً من الصواريخ، فإن الركوب على كبسولة خالية من الانبعاثات يوفر إثارة الفضاء والراحة المصاحبة لهدوء الإطلاق".