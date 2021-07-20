“بيتكوين” تهبط دون مستوى 30 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 ثواني

سجلت العملة المشفرة الأشهر “البيتكوين”، تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، دون مستوى 30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة “البيتكوين”، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 6.16% إلى 29762.22 دولار، وفقا لموقع “كوين ديسك”.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول عملة “البيتكوين” في نحو عام:

يشار إلى أن عملة “البيتكوين” آخر مرة انخفضت فيها إلى هذا المستوى في 22 يونيو الماضي.

ولا يزال سوق العملات الرقمية يشهد تأرجحاً ملحوظاً في محاولة للخروج من الهبطات المتتالية التي أصابت هذه العملات في الأسابيع الماضية.

ويعد تحدي الصين لتعدين البيتكوين وأخواتها، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بالعديد من المضاربين إلى بيع ما بحوذتهم خشية حدوث انهيار كبير في سوق العملات المشفرة.

ولا يزال كبار المستثمرين والمراقبين المختصين، في حيرة من السلوك المضطرب للعملات الرقمية، ففي حين ينذر بعضهم بأن انفجار الفقاعة قد حان، يذهب آخرون إلى أن البيتكوين قد تصل إلى 150 ألأف دولار نهاية العالم الحالي