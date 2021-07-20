فالف تطلق جهاز الألعاب الجديد Steam Deck

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

أعلنت شركة “فالف” الأمريكية لتطوير ألعاب الفيديو عن إطلاق جهاز جديد لعشاق الألعاب.

وأطلقت شركة فالف جهاز الألعاب Steam Deck الجوال الجديد، الذي يأتي بقرص صلب SSD قابل للاستبدال بحيث يمكن للمستخدم استبداله بنفسه.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الصلب M.2-SSD يتوفر بسعات 64 و256 و512 جيجابايت نظير سعر يبلغ 399 و529 و649 دولارا أمريكيا على الترتيب.

ويشتمل جهاز الألعاب Steam Deck الجوال على شاشة LCD لمسية قياس 7 بوصة وبدقة وضوح 1280 & 800 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز.

وينبض بداخل جهاز الألعاب المعالج AMD Zen 2 بسرعة 2.4–3.5 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة رسوميات AMD RDNA 2 بسرعة 1–1.6 جيجاهرتز.

ويدعم جهاز الألعاب تقنية Wi-Fi و Bluetooth و USB Type-C مع DisplayPort 1.4، مع بطارية 40 واطا/ ساعة.