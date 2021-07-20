تكنولوجيا: صور مسربة لسوارة Realme Band 2 الذكية بحجم شاشة 1.4 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة @OnLeaks عن مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد لسوارة Realme Band 2 الذكية المرتقبة التي تظهر بحجم شاشة 1.4 إنش مع تصميم مستطيل لوجه السوارة الذكية.

تقدم Realme إصدارها الجديد من السوارات الذكية Band 2 بتصميم بدون أزرار، مع سوارة معصم مميزة بتصميم من السيليكون.

أيضاً من المقرر أن تتميز السوارة الذكية بقياسات 45.9 في 24.6 في 12.1مم، كما تتضمن سوارة Realme Band 2 مجموعة من المستشعرات في الجهة الخلفية والتي تشمل مستشعر لضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومن المتوقع أن تدعم السوارة الذكية الشحن عبر دبوس pogo والشاحن المخصص، كما تشير التوقعات إلى أن السوارة الذكية تدعم تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنماط الرياضية، كما تدعم تلقي الإشعارات، والتحكم في الموسيقى، وأيضاً التحكم في مصراع كاميرة الهاتف عن بعد.

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