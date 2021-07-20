علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور مسربة لسوارة Realme Band 2 الذكية بحجم شاشة 1.4 إنش

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صفحة @OnLeaks عن مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد لسوارة Realme Band 2 الذكية المرتقبة التي تظهر بحجم شاشة 1.4 إنش مع تصميم مستطيل لوجه السوارة الذكية.

تقدم Realme إصدارها الجديد من السوارات الذكية Band 2 بتصميم بدون أزرار، مع سوارة معصم مميزة بتصميم من السيليكون.

أيضاً من المقرر أن تتميز السوارة الذكية بقياسات 45.9 في 24.6 في 12.1مم، كما تتضمن سوارة Realme Band 2 مجموعة من المستشعرات في الجهة الخلفية والتي تشمل مستشعر لضربات القلب، ومستشعر  SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومن المتوقع أن تدعم السوارة الذكية الشحن عبر دبوس pogo والشاحن المخصص، كما تشير التوقعات إلى أن السوارة الذكية تدعم تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنماط ، كما تدعم تلقي الإشعارات، والتحكم في الموسيقى، وأيضاً التحكم في مصراع كاميرة الهاتف عن بعد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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