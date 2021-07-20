شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر الكون مكون من كم ذرة.. أرقام لن تتخيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرت في يوم كم تبلغ عدد الذرات في الكون المرئى، فإن كل مادة في الكون، مهما كانت كبيرة أو صغيرة تتكون من ذرات، وكل من هذه اللبنات تتكون من نواة موجبة الشحنة، والتى تتكون من البروتونات والنيوترونات، والإلكترونات سالبة الشحنة التي تدور حولها، فكل ما تراه من حولك هو مجرد تكوين لذرات مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض بطرق فريدة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، إذا كان كل شيء مكونا من الذرات، فهل نعرف كم عدد الذرات في الكون؟ إذا بدأنا بذرات جسم الانسان في المتوسط، سنجد أن هناك حوالي 7 أوكتليون، أو 7 × 10 ^ 27 (7 تليها 27 صفراً)، وبالنظر إلى هذا الكم الهائل من الذرات في شخص واحد فقط، قد تعتقد أنه سيكون من المستحيل تحديد عدد الذرات في الكون بأكمله.

ومع ذلك، من الممكن حساب عدد الذرات الموجودة في الكون المرئي تقريبًا، وهو الجزء من الكون الذي يمكننا رؤيته ودراسته، باستخدام بعض الافتراضات الكونية وقليلًا من الرياضيات.

نشأ الكون خلال الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة، وذلك نقطة واحدة من الكتلة ودرجة الحرارة اللانهائية، حيث بدأ الكون في التوسع إلى الخارج، ولم يتوقف منذ ذلك الحين، وهناك حسابات بأن حجم الكون يمتد في الواقع 46 مليار سنة ضوئية في جميع الاتجاهات.

لكن معرفة حجم الكون المرئي لا يخبرنا بكل شيء نعرفه عن عدد الذرات فيه، ونحتاج أيضًا إلى معرفة مقدار المادة أو الأشياء الموجودة فيه.

كما أنه لحساب عدد الذرات في الكون المرئي، نحتاج إلى معرفة كتلته، مما يعني أنه يتعين علينا معرفة عدد النجوم الموجودة، وسنجد أن كتلة الكون تبلغ حوالي 2.2 × 10 ^ 55 رطلاً (10 ^ 55 كجم)، وبعد أن عرفنا الكتلة، أو مقدار المادة، نحتاج إلى معرفة عدد الذرات المناسبة لها.

يحتوي كل جرام من المادة في المتوسط على حوالي 10 ^ 24 بروتونًا ، وفقًا لمختبر Fermilab الوطني لفيزياء الجسيمات في إلينوي، وهذا يعني أنه هو نفسه عدد ذرات الهيدروجين، لأن كل ذرة هيدروجين تحتوي على بروتون واحد فقط.

هذا يعطينا 10 ^ 82 ذرة في الكون المرئي، أي 10000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ذرة.