شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تعلن شراء مشغل مركز الاتصال السحابي Five9 في صفقة بقيمة 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة زووم لاجتماعات الفيديو عن صفقة بقيمة 14.7 مليار دولار لجميع الأسهم لشراء مشغل مركز الاتصال القائم على السحابة Five9 Inc (FIVN.O) في أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق ، حيث تشتد المنافسة في قطاع مؤتمرات الفيديو الأساسي وفقا لما نقلته رويترز.

وأصبح مزود خدمات المؤتمرات عن بُعد اسمًا مألوفًا ومستثمرًا مفضلاً في العام منذ جائحة فيروس كورونا ، حيث اعتمدت الشركات والمدارس خدماتها لعقد دروس افتراضية ولقاءات مكتبية والتواصل الاجتماعي.

تعمل الشركة التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها على تحويل تركيزها الآن إلى منتجها للاتصال السحابي الذي يبلغ عمره عامين Zoom Phone ومنتج Zoom Rooms لاستضافة المؤتمرات ، باعتبارهم لاعبين أكبر مثل Facebook (FB.O) وAlphabet (GOOGL.O) Google amp حتى منتجات الفيديو الخاصة بهم.

وقالت Zoom في بيان: "من المتوقع أن يساعد الاستحواذ في تعزيز وجود Zoom مع عملاء المؤسسات ويسمح لها بتسريع فرص نموها على المدى الطويل من خلال إضافة سوق مراكز اتصالات بقيمة 24 مليار دولار".

وأضافت أن عملية الاستحواذ ستكمل خدمة Zoom Phone ، وهي بديل لعروض الهواتف القديمة ، من خلال إضافة عملاء الأعمال من Five9 والجمع بين برنامج مركز الاتصال الخاص بها لتحسين تفاعل العملاء عبر القنوات.

ستصبح Five9 وحدة تشغيل في Zoom وسيصبح رئيسها التنفيذي ، روان ترولوب ، رئيسًا للشركة ، ويبقى كرئيس للوحدة بعد الصفقة ، والتي من المتوقع أن تغلق في النصف الأول من عام 2022.

من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على المؤتمرات المستندة إلى السحابة إلى 5.41 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعًا من 5.02 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لشركة الاستشارات التقنية جارتنر.