شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير الأمريكى بيزوس يستعد لأول رحلة لشركة "بلو أوريجين" إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رجل الأعمال الأمريكي الملياردير جيف بيزوس دورة تدريبية مكثفة استعدادًا لأولى رحلات شركته "بلو أوريجين" إلى الفضاء الثلاثاء المقبل، مع 3 أشخاص سيرافقونه وفقًا لما نقله موقع RT عن رويترز.

ويمثل الإطلاق من موقع في غرب ولاية تكساس اختبارًا حاسمًا للمركبة "نيو شيبرد" وخطط بيزوس للاستفادة من سوق السياحة الفضائية الذي سيكون مربحًا على الأرجح.

ويرافق بيزوس في هذه الرحلة التي ستستغرق 11 دقيقة من الموقع التابع للشركة، الطيار والي فونك البالغة 82 عاما وأكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، وأصغر طالب فيزياء هو أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما، ومارك شقيق بيزوس.

وستمثل هذه المهمة أول رحلة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.

ويحتوي برنامج "بلو أوريجين" التدريبي قبل الرحلة على إفادات تتعلق بالسلامة ومحاكاة رحلات الفضاء وتعليمات حول كيفية تحليق مقصورة المركبة بعد أن تتحرر من الجاذبية الأرضية.