شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تخطط لشراء محركات صاروخية جديدة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح لشركة "إينيرجيا" الإنتاجية العلمية بالتفاوض مع شركة Orbital Sciences الأمريكية بشأن تزويدها بمحركات صاروخية جديدة من نوع RD-181M. ويشير الموقع الرسمي للمعلومات القانونية إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت أن الجانب الأمريكي يخطط لاستخدام محركات RD-181M التي تعمل بالوقود السائل فى إطلاق صواريخ Antare، التى تستخدم فى نقل البضائع للمحطة الفضائية الدولية، وتطلق أجهزة للبحوث العلمية الفضائية التجارية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يمكن إبرام عقد توريد المحركات الصاروخية الجديدة فقط فى حال موافقة الشركة الأمريكية على عدة شروط، بما فيها عدم استخدام صواريخ أنتاريس ذات المحركات الروسية فى نقل "حمولات عسكرية".

يذكر أن محركات RD-181 تستخدم في المرحلة الأولى من صاروخ Antares (اثنان في كل صاروخ) وخلال الفترة من عام 2015 وإلى الآن استلم الجانب الأمريكي 22 محركا من هذا النوع استخدم منها 18 فقط.